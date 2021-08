Denuncian que Glovo está “jugando de manera abusiva con los algoritmos” de sus repartidores

Para la secretaria general, “que haya sólo una compañía cumpliendo claramente con la ley es lamentable”, en referencia a Just Eat , que está negociando ya con los sindicatos el primer convenio colectivo del sector, “pero a la vez evidencia que el problema no es intrínseco a la naturaleza de la actividad ni de modelo de negocio, sino de prácticas deliberadamente abusivas disfrazadas de innovación tecnológica”.

You May Also Like