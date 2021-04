Denuncian que fiscal y juez en caso de Tony Ng son hermanos

El abogado Gonzalo Moncada Luna denunció públicamente este miércoles, 21 de abril, que supuestamente el fiscal de Drogas, Leonel Urriola y el juez de garantías Raúl Urriola son hermanos.

Según Moncada Luna, ambos han tratado audiencias en un caso donde se investigan a cinco personas entre estas el empresario Tony Ng, que surge de la “Operación Ares” realizada en febrero del 2020.

El abogado mostró a los periodistas documentación del posible parentesco familiar. Y de inmediato aseguró que son hermanos de padre y madre.

”Yo no estoy hablando del fondo del caso que droga o blanqueo no me importa pero la justicia tiene que ser clara y transparente y usted no puede aceptar que el juez y el fiscal sean familia, esta es la porquería de administración de justicia que hay en este país” dijo Moncada Luna, quien es abogado de Ernesto Revello implicado en el caso,

Indicó que los superiores del Ministerio Público y el Órgano Judicial tienen que ver estos temas. Las declaraciones se dieron en medio de un receso cuando en la audiencia de acusación ante un juez de garantías en la fase intermedia del caso. Los elementos aprobados se usarán ante un Tribunal de Juicio.





