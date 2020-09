Denuncian por posible tráfico de influencias al diputado que pidió ‘recursos’ a Cortizo

“Si un diputado se concentra únicamente en la labor legislativa, ignorando las necesidades de su comunidad, lo van a criticar mucho más y la población le va a pasar factura en las siguientes elecciones. Prefiero ser criticado por querer ayudar a la gente que necesita trabajo y comida. No hay funcionario con mayor legitimidad para manejar recursos del Estado, que aquellos que hemos sido electos por el voto popular, eso sí, bien auditado esos fondos y garantizando la transparencia en el uso de los mismos y que no se repita lo que sucedió en el período anterior, en el que se malversaron millones de dólares”, indicó Castillero en su cuenta de Twitter.

