Denuncian 'politiquería' de diputados, hay pelea por plata y nombramientos

Me informan que el Diputado Ricardo Santo Montezuma del circuito 12-3 y el diputado @drjuanesquivel del circuito 4-3 fueron ayer al minsa a pedirle a la ministra de salud la destitucion de los Doctores Ngäbe Bernardo Bejarano y el Dr Sebastián Jiménez director y sub director de salud comarcal en su puesto están pidiendo que nombren a él Dr de Colón Charles Rossel Scott. Según la información el diputado Ricardo Santo quería que nombraran a la Dra Angelina Santos su hermana como directora de salud comarcal y no ocurrió. Considerar : 1-Que la fancion de los diputados mencionados no corresponde a pedir destitucion de nadie si no su función es hacer leyes en beneficio de los panameños. 2-Que el Dr Charles Rossel Scott en este momento está siendo investigado por la fiscalia a causa de acto corrupción y mal manejo en el hospital de San Félix y la dirección de salud comarcal en administración pasada. 3-Que el diputado del circuito 4-3 tiene bastante problemas con los productores de su circuito además de los propios problemas sociales en su jurisdicción para que venga pedir destitucion de directores de salud comarcal. 4-La regional de salud comarcal no es una empresa privada todo lo contrario es una dirección pública de salud que administra recursos de todos los panameños para que los diputados vengan a dar órdenes para destituir y nombrar personal como si fuera su empresa privada. Por lo anterior señalado hago un llamado en el marco del respecto a la ministra de salud Rosario Turner en no permitir que usen al minsa para fines políticos que de hecho este acto empaña las buenas intenciones del @minsapma en la comarca Ngäbe Bugle. Dejar claro que el dr Bernardo Bejarano y el Dr Sebastián Jiménez son los galenos mejorsitos que hemos tenido en la dirección de salud comarcal, por lo tanto destituirlo corresponde a un atraso a las labores del minsa en la comarca Ngäbe Bugle. Señora ministra @rosarioetm si algún funcionario del minsa comarcal va ser destituido debe ser por no cumplir con su función dentro de la institución y no por caprichos politiquero de un diputado por lo tanto esperamos que los actuales director y sub director de salud comarcal se mantengan.

Miranda solicitó a la ministra de Salud, Rosario Turner, mantener los actuales directores de salud comarcal en sus puestos y no permitir que utilizen esta institución para "politiquería" y así empañar las buenas intensiones de mejoras en atención de salud del Minsa en la Comarca Ngäbe Buglé.







