Denuncian juegos de lotería clandestina y galleras durante la pandemia por COVID-19

Rivera resaltó que en el tema de los desalojos, aunque se ha visto que las denuncias han disminuido en un 50%, es importante que las personas pongan las denuncias de perjuicio del propietario de un bien, porque lo que se quiere es garantizar que no tengan que verse afectados en estos tiempos. La idea es que no los saquen de manera ilegal o irregular.

“ En el caso de las galleras, no era una práctica muy común, pero se está ampliando en diferentes puntos del país , al igual que la lotería clandestina, ya que la Lotería Nacional no está operativa”, precisó.

