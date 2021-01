Denuncian favoritismo en el Complejo Hospitalario

Otros médicos del Complejo contaron que al jefe de la Sala de Cuidados Intensivos le pidieron la lista del personal cuatro veces, pero “al momento de llegar a vacunarnos, nos dijeron que no todos estábamos, y los que logramos vacunarnos, tuvimos que pasar un caos… luego nos dijeron que las computadoras no tenían internet, así que el trámite se hizo manual.

“Esto es horrible, es una porquería”, se quejó una enfermera del Complejo que atiende pacientes con Covid-19. Dijo que, tras más de una hora de hacer fila, les indicaron que no les tocaba la vacuna, pero “ves desfilar al jefe y a la secretaria de Patología [del Complejo] que no ven ni un solo paciente Covid”. Agregó que los neumólogos protestaron ante la dirección médica, logrando que les dieran sólo cinco vacunas.

Me parece poco ético que se vacune a personal de salud no vinculado a la atención directa de enfermos de COVID, tanto en hospitales públicos como privados, y se postergue vacunación de los que más arriesgan su vida en intensivos, urgencias y salas; juega vivo desafortunado!!!

No bien empezaron a poner las vacunas, las redes sociales se llenaron de denuncias. El médico Xavier Sáez-Llorens comentó en su cuenta de Twitter que “me parece poco ético que se vacune a personal de salud no vinculado a la atención directa de enfermos de Covid… juega vivo desafortunado”.

