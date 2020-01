Denuncian ante la CIDH situación de 800 refugiados

Además, expuso Wing ante la CIDH, la legislación panameña es deficiente. Entre otras fallas, esta legislación define el estatus de “refugiado” de manera excesivamente restrictiva, no establece un plazo máximo para que el Gobierno resuelva las solicitudes de refugio, y no ofrece vía eficaz para apelar la negación de una solicitud de refugio. En esto, Panamá no cumple con estándares internacionales, afirmó Crippa.

“No se les permite circular, no se les permite acceso a la educación, no se les permite acceso al trabajo”, explicó Salinas a La Prensa.

