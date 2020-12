Denuncian al presidente Cortizo ante la Asamblea

Una denuncia contra el presidente de la República, Laurentino Cortizo, fue interpuesta en la Asamblea Nacional (AN) por la presunta comisión de los delitos de alteración del orden público y apología del delito.

El abogado Abdiel González presentó la denuncia y explicó que esta se origina en las declaraciones que dio Cortizo el pasado 9 de diciembre sobre su intención de no quedarse en casa en la eventualidad de que resultase contagiado de Covid-19.

En un acto oficial, Cortizo dijo: “ y si en algún momento llegó a salir positivo, de la mano de Dios me la voy a rifar, pero no me voy a quedar en mi casa. A mí no me hicieron para quedarme en casa. A mí me gusta salir, ver la gente, hablarle”.

González consideró necesario que se haga una evaluación psicológica al mandatario en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para que se se determine si se encuentra apto y en pleno equilibrio de sus facultades mentales para seguir dirigiendo la nación.