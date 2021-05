Denuncian abuso policial y racismo en Colón; la institución dice que ‘investiga el caso’

“Hacemos constar que bajo ninguna circunstancia, una unidad policial puede introducir armas en vehículos particulares, aduciendo docencia ciudadana; esta acción no se apega a nuestro reglamento y por ende, no puede ser tolerada”, indicó la entidad en el comunicado.

Ante lo ocurrido, Best Gayle cuestionó a los policías y denunció que lo ocurrió no solo un proceder irregular y peligroso, sino también que estos habían incurrido en un perfilamiento racial por su condición de afrodescendiente.

