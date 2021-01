Denuncian a un juez por dilatar casos; hay algunos desde 1983

La denuncia de la magistrada López se sustenta en dos auditorías efectuadas por la Dirección Administrativa de Auditoría Judicial del Órgano Judicial, una del 20 noviembre y otra del 7 de diciembre de 2020. Esos informes detectaron que 32 expedientes no habían sido ingresados en la hoja de inventario, mientras que otros dos tenían más de 20 años de haber sido repartidos al juzgado. Hay más revelaciones: 146 procesos no estaban actualizados y se encontraron 26 casos activos que datan de 1983.

