Denuncian a Bolota Salazar por demoler patrimonio

Bolota Salazar, junto al alcalde de Colón, Alex Lee, demolieron edificios considerados patrimonios históricos de esa provincia. Este medio llamó tres veces al diputado para conocer su versión sobre la denuncia y no respondió. Pero en el periodo de incidencias de la Asamblea Nacional anunció que el próximo viernes continuarán con las demoliciones. “Esas casas que estamos tumbando no pertenecen al patrimonio histórico, porque tenemos un reporte de Sinaproc”, dijo.

You May Also Like