Denuncia penal contra Minera Panamá y el ministro de Comercio

La Prensa solicitó –invocando la Ley de Transparencia– los informes de inspecciones de MiAmbiente y únicamente contabilizó los hallazgos de “incumplimientos” a las medidas de mitigación de la minera y no otros como “observación”. Es decir, quien calificó los incumplimientos fue la autoridad ambiental y no La Prensa.

Por ejemplo, el documento de la inspección efectuada del 22 al 23 de enero de 2018 indica que la poza de sedimentación cuatro se desgarró y los sedimentos fueron al Río del Medio que desemboca al mar y no se corrigió inmediatamente. Pasaron más de 15 días sin maquinarias. “La empresa minera Panamá debe aplicar medidas correctivas inmediatas en caso de incidentes ambientales. En el caso de la berma de las pozas 4 deben haber aplicado los correctivos y no lo habían hecho; esto da la impresión de poco interés por conservar el recurso hídrico y la naturaleza’, cita el informe No 007-2018 de MiAmbiente

You May Also Like