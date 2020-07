Denso empate entre Osasuna y Getafe que no ayuda a ninguno

El Getafe empezó a ganar metros y posesión, con Cucurella por la banda haciendo lo que podía pero poco más. No faltó la aparición del VAR, en un autogol anulado a Chema. Le presionó Arnaiz, que despejó muy mal, y le salió un tiro hacia su portería, que no contó porque le habían hecho falta.

You May Also Like