Dennis Tito, el primer turista espacial, compra a Elon Musk billetes para él y su esposa para un viaje alrededor de la Luna

Son Dennis y Akiko Tito , una pareja multimillonaria que no quiso revelar cuánto les había costado el pasaje (aunque seguramente no fue barato). El turista espacial Dennis Tito (82 años) ya estuvo en la Estación Espacial Internacional en 2001, pero con esta misión llegará al espacio cislunar. Por su parte, su esposa Akiko Tito será una de “las primeras mujeres en volar alrededor de la Luna en una nave espacial”.

