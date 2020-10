Demuestran cuánto duran en el organismo los anticuerpos contra el Covid-19

En un comentario citado por un comunicado de la Universidad de Toronto, la profesora Jennifer Gommerman, que participó en el estudio, enfatiza que las pruebas de saliva pueden ser preferibles a las de sangre. “Si bien la saliva no es tan sensible como el suero, es fácil de recolectar”, señala la investigadora.

Los científicos concluyeron que distintos anticuerpos tienen diferentes duraciones. Así, los anticuerpos de los tipos IgM e IgA aparecen pronto y alcanzan el pico entre 31 y 45 días después de los primeros síntomas. No obstante, después empiezan a disminuir y experimentan una caída pronunciada entre los días 105 y 115. Por su parte, los del tipo IgG se producen como máximo entre los días 16 y 30 y no muestran una reducción drástica hasta el día 115.

