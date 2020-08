Demolerán 52 viejos caserones en la ciudad de Colón

LEE TAMBIÉN: SENAN BUSCA FOSAS COMUNES Indicó que de spués de haber sido desocupados y que en estos momentos están siendo invadidos por personas que necesitan una vivienda. “No podemos permitir que esos edificios convertidos en una trampa de muerte para las familias vuelvan a ser ocupados por lo que le vamos a caer con un programa agresivo de demolición”, agregó. Dijo que en aquellos espacios que quedan disponibles se desarrollará un programa de construcción de edificios de alquiler o de apartamentos respetando , siempre el estilo arquitectónico de la ciudad de Colón. Aseguró que el ministerio a su cargo, está realizando, los tramites pertinentes para recibir el Paseo Marino II Fase, el cual se encuentra cerrado y darle a través de la alcaldía, el mantenimiento requerido. En relación a la restauración de la casa Wilcox, señaló que su ministerio no cuenta con recursos para realizar estos trabajos, “Cuesta 16 millones de dólares restaurarla y no sabemos cuanto tiempo puede eso tomar, hay que tomar una decisión y estoy dispuesto a realizar una consulta pública”, indicó.

You May Also Like