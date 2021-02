Demócratas se preparan para aprobar paquete de estímulo por covid (Análisis)

Biden no puede permitirse el lujo de esperar tanto tiempo, sobre todo porque los beneficios federales de desempleo actualmente expiran el 14 de marzo. Se estima que 11 millones de personas podrían eventualmente perder los beneficios de desempleo si el proyecto de ley no se aprueba.

Si bien Obama aprobó su plan de rescate económico que finalmente alcanzó los US$ 800.000 millones en 2009, a principios de febrero, Biden no lo está haciendo tan mal en comparación con otros predecesores.

Los republicanos señalan que no todo el dinero incluido en el plan es para ayuda de emergencia. Destacan, por ejemplo, que parte de los US$ 130.000 millones reservados para la educación fluirán en los próximos años. Pero algunos de esos fondos están destinados a prevenir los despidos de maestros el próximo año que son un resultado directo de la pandemia que ha devastado muchos presupuestos estatales y locales.

