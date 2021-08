Demócratas del Senado dan el primer paso e incluyen la reforma migratoria en el paquete de reconciliación | Noticias Univision Inmigración

“Inmigrantes y aliados de United We Dream Action y Living United for Change en Arizona (LUCHA), junto con socios de We Are Home Arizona Coalition, están intensificando sus esfuerzos en todo Arizona para ganar la ciudadanía para jóvenes inmigrantes, titulares de TPS, trabajadores agrícolas y otros trabajadores esenciales este año”, dijo la coalición en un comunicado.