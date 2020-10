Demi y Joalex denunciaron a los vecinos y la casa va

La bola pica y se extiende.Parece que eso que dijo Joalex Quiroz: “si yo saco mi arma, y mato a este”, durante el enfrentamiento que tuvo el martes, con algunos vecinos del sector de Villa Venus, tendrá sus consecuencias legales. ¡Ajá!

Resulta que el jueves, durante el live de día a día, Larabel González, sobrina de la señora que vive al lado del terreno, del que aseguran ser dueños Joalex y Demi Becerra, pidió su derecho a réplica. ¡Bien!

Durante su espacio, expuso que ellos llevarán ante las autoridades correspondientes una denuncia en contra de Joalex, quien es abogado, por la supuesta amenaza que este tiró y que quedó registrada en los videos que recorrieron las redes.

González también mencionó las afectaciones que tendría su tía si la pareja construye en el lugar, y una de esas sería el muro. De hecho, aseguró que ellos también tienen sus abogados y su proceso legal.

Están en su derecho

Ante estas declaraciones, contactamos a Demi, quien respondió sin ánimos de buscar pleito: “Mi esposo más que nada dijo eso como una analogía, porque si te fijas, ese día, él estaba ahí, se sintió solo, etc, de que la única forma que llegaran las unidades policiales es que pasara tal cual eso que él dijo, no era que él lo iba a hacer; si ellos se sintieron ofendidos están en todo su derecho de poner las denuncias pertinentes; nosotros también ya lo hicimos”, dijo Becerra.

Y respecto al muro, mencionó que sí es cierto; que es un muro que tiene buena base, pero que está un poco caído y que en su momento hablaron hasta con la dueña de la casa y le ofrecieron, “para no tener problemas” hacer un solo muro. “Nosotros íbamos a correr con los gastos, ellos no tenían que poner nada y no, simplemente no quisieron”. Ahora, han decidido empezar con la construcción de su casa y hacer su propio muro de su lado, pues como ya había mencionado, tienen su permiso de construcción.

Vieron su permiso

Después de ver el live, Demi también destacó que González mencionó cosas que no son ciertas. “Ella menciona lo de la inspección que llegó el municipio, eso es cierto, pero menciona que nadie salió y que nadie les quiso dar los papeles; eso es mentira, porque yo misma estaba allí cuando ellos llegaron, fueron primero a la parte de abajo de Villa Venus, marcaron unos puntos, subieron a Los Guayacanes; yo bajé para preguntarles si todo estaba bien; me dijeron: ‘nada más estamos marcando unos puntos’… ah, ¡belleza! ahí está el permiso pegado y ellos lo vieron, porque la misma gente del municipio nos emitieron a nosotros ese permiso; eso fue todo. Allí están incurriendo en una falta porque están diciendo mentiras”.

Mire: Son bodas, son anillos, son esposos… Dundunsuá se casó

¿Por qué esperaron tres años?

Aclaró que desde que compraron el terreno, no tenían el dinero, y además les costó, todo ese tiempo, conseguir el permiso de construcción y que les aprobaran el préstamo. “El permiso de construcción tomó tiempo, eso no es nada fácil, eso es un problema… nosotros no nos íbamos a tirar de locos a construir si no teníamos los permisos porque sabíamos que esto iba a suceder”, dijo.

Solución por vía legal

La expresentadora también hizo la salvedad de que este problema se resolverá por la vía legal, pues es el medio indicado, y no las redes sociales. “Siento que a través de las redes sociales no es el medio de solucionarlo porque siempre vamos a tener puntos de vistas distintos”.

Añadió: “Nosotros tenemos nuestro permiso de construcción y vamos a construir. De hecho hoy ayer fui a poner la denuncia con la juez de paz; ella hizo la visita, vio, observó, y está anuente al caso, así que todo se irá por la vía legal. Es un proceso que cada quien tiene su derecho a réplica, pero legalmente, y no a través de las redes sociales”,

Durante su derecho a réplica, González pidió respeto para su tía y su familia, y no solo se los pidió a los excompetidores sino también al padre de Quiroz, quien también es abogado.

Después de ese inconveniente de ese día, nadie molestó; nadie me ha llamado, estoy tranquila y eso es lo que nos importa que no pase ningún problema.

Yo podría decir misa y ellos podrán decir misa, pero todo aquí se va a arreglar judicialmente hablando, todo se va a arreglar con las leyes, se va a arreglar que si con la juez de paz… nosotros lo único que pedimos es que nos dejen construir tranquilos.

Demi y su esposo compraron el lote hace tres años cuando estaban buscando casa. El lote, en lío, era baldío.