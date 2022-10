Demi Rose a bata abierta desde la mesa, ¿Qué te vas a comer?

Síguenos en

Soy Licenciada en Nutrición por la Universidad Autónoma de Durango. Comencé mi carrera como periodista en El Debate Mazatlán en marzo del 2017 trabajando notas internacionales para el sitio web debate.com.mx. Posteriormente, grupo Debate comenzó a centrarse en diversas regiones del país, por lo que redacté notas y administré la página de Facebook Debate Guadalajara. Siendo esta una empresa en constante movimiento, pasé a la redacción de contenido general y en la actualidad me desempeño como Editora Web de la vertical Show News, misma que tomé desde su lanzamiento el 8 de junio de 2019. Show News tuvo un explosivo comienzo y ascenso. En el tiempo que me he desarrollado en este gran equipo de trabajo he sido parte de la renovación constante de El Debate, todo con la finalidad de informar con veracidad y adaptarse a las necesidades de los seguidores tanto locales como internacionales.

Ver más