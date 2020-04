Demi Lovato y Wilmer Valderrama no son ni amigos

Parece que su ex salió de su vida definitivamente. Demi Lovato reveló que a pesar de lo importante que fue Wilmer Valderrama en su vida, actualmente ya no mantienen contacto, pero le desea siempre lo mejor.

La cantante y el actor formaron una pareja muy sólida, a pesar de la juventud de Demi, quien cuando iniciara su noviazgo con Wilmer, tenía tan solo 18 años. Estuvieron juntos por 6 años, siendo él un gran apoyo para que la joven superara sus problemas de adicción, sin embargo, la relación se desgastó y decidieron terminar como buenos amigos, diciendo los dos que existía mucho cariño entre ellos.

En entrevista con la revista Harper’s Bazaar, la cantante reveló que actualmente no tienen comunicación, pero se alegra por su próxima boda: “Me alegro mucho por él, y le deseo solo lo mejor, pero ya no formamos parte de la vida del otro, y no hemos hablado por mucho tiempo”.

Lovato comentó que a ella le hace falta conocerse a sí misma, y su larga relación con Wilmer, no se lo permitió: “Cuando eres tan joven y sales con alguien mayor que tú, no tienes oportunidad de aprender por tu cuenta” y asegura que necesita por ahora estar sin pareja: “Me parece que es lo mejor para mí, porque necesito aprender a estar sola”.