¿Demi Lovato y Max Ehrich rempen ‘palito’?

Max Ehrich regaló un anillo con un diamante de 25 kilates a la cantante y esta no podía estar más contenta con la idea de casarse con el que, en ese momento, era el amor de su vida. Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Es algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú sientes lo mismo”, escribía Demi Lovato por aquel entonces.

Demi Lovato y Max Ehrich se conocieron en 2019 pero no fue hasta este año que confirmaron que estaban saliendo. La pareja no ha dejado de mostrarse junta y enamorada en sus redes sociales e incluso pasaron la cuarentena juntos, asegurando que esa convivencia les había hecho darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro.

Visto y no visto. Así ha sido el compromiso matrimonial entre Demi Lovato y Max Ehrich. Según avanzan los medios estadounidenses, la cantante y el actor han roto su relación dos meses después de anunciar al mundo que tenían planeado casarse. Aunque en los últimos meses no han dejado de compartir mensajes de amor eterno en sus redes sociales, todo apunta a que han decidido tomar caminos diferentes y cancelar así su compromiso.

