Demi Lovato y Marshmello estrenan hoy su esperadísima colaboración ‘OK Not To Be OK’

Dicen que lo bueno se hace esperar, y sino que se lo digan a Demi Lovato y Marshmello. El público lleva aguardando tres años desde que se conociera la colaboración que estaban preparando ambos artistas.

El pasado miércoles, en medio de la expectación, la intérprete de Heart Attack y Sober anunció la fecha para el lanzamiento del tema. OK Not To Be OK verá la luz hoy según publicaba la cantante, información que compartió junto a la portada del sencillo.

Hace pocas horas, Marshmello compartía un tuit en el que ha anunciado la hora en que se lanzará la canción (las 18:00 horas en España) junto a un enlace donde se podrá ver el vídeo musical. “Pongan su alarma yo y Demi Lovato publicaremos nuestra nueva canción y vídeo musical de “OK Not To Be OK” mañana a las 9 am PT / 12 pm ET”, escribía el DJ.

Además, el artista ha querido acompañar su mensaje con un pequeño teaser del videoclip en el que aparece levantándose de la cama, montando en bicicleta o tocando la guitarra. También Lovato ha compartido otro breve anticipo en el que está también levantándose de la cama o mirándose frente a un espejo.

Estas pequeñas píldoras han servido como avance de lo que veremos en el videoclip. Queda algo menos de dos horas para que la canción sea publicada y los seguidores de ambos artistas ya están comentando lo que esperan de esta nueva colaboración.