¡Demi Lovato se casará con Max Ehrich!

“Cuando era pequeña, mi padre biológico siempre me llamaba su ‘pequeña pareja’, algo que podría haber sonado extraño sin su sureño como vaquero acento. Para mí tenía perfecto sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido perfecto nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona. Sabía que te amaba en el momento en que te conocí. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero afortunadamente tú también”, escribió la intérprete.

You May Also Like