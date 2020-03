Demi Lovato quiere besar a Rihanna… ya le hizo la propuesta

Estamos claros que Demi Lovato no tiene preferencias definidas en cuanto a su sexualidad. Bueno, parece que tiene una fantasía con Rihanna.

La hermosa cantante desea besar a la también cantante de Barbados, esto lo confesó durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres.

Esta no fue la primera vez que la intérprete de “Échame la culpa” visitaba el famoso programa, Ellen le recordó su primera visita en la que Lovato eligió en un juego a Rihanna éntrelas personas con las que le gustaría estar.

DeGeneres señaló que Rihanna ya le había hablado a Lovato, a lo que la famosa respondió que no fue así. “No lo ha hecho. Está bien, no me ofendo. Ella es Rihanna”, respondió Lovato

Le tiró un gancho

Después de eso, Demi lanzó la fuerte propuesta para la bella cantante de Barbádos que incluye una colaboración. “Yo solo quiero besarte, ¿ok?. Es más, también podemos hacer una canción juntas. A lo mejor nos podemos besar en el video musical, no sé”.

Ellen entre risas también aseguró que muy probablemente la intérprete de “Umbrella” esta vez sí haría aparición.

