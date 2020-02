Demi Lovato le dijo a sus padres que es ‘sexualmente fluida’

“Todavía lo estoy resolviendo”, compartió Demi. “No les dije oficialmente a mis padres que me veo terminando posiblemente con una mujer, hasta 2017. Fue realmente emotivo, pero realmente hermoso. Después de que todo estaba hecho, estaba como temblando y llorando. Me sentí abrumada. Tengo unos padres tan increíbles. Fueron muy solidarios “.

You May Also Like