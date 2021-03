Demi Lovato confiesa que perdió su virginidad en una violación

“Estábamos enrollados, pero yo dije ‘Esto no va a ir más lejos, soy virgen y no quiero perder (mi virginidad) de esta forma'”, cuenta. “Pero eso no importó, lo hizo igualmente”.

Las impactantes declaraciones fueron hechas en el documental ‘”Demi Lovato: Dancing with the Devil” (‘Demi Lovato: Bailando con el diablo’), una serie original de YouTube, la cual se estrenó este martes por SXSW y debutará en la plataforma digital el próximo 23 de marzo, y se centra en la sobredosis por fentanilo que sufrió la cantante en 2018 y que le ocasionó daño cerebral y ceguera parcial, así como en su batalla con la adicción.

