Demi Becerra: ‘Me gustaría que Alessa tuviera hermanos’

Estamos en la época en donde los sueños se pueden hacer realidad, a pesar de que el coronavirus ha cambiado los planes de muchos. Y así como el resto de los panameños, Demi Becerra asegura que tendrá una Navidad muy distinta, pero está agradecida con Dios que tiene salud y su familia también. ¡Amén!

Este año, la Noche Buena y La Navidad será en cuarentena total en todo Panamá, por el aumento significativo de los contagiados del virus, pero eso no desanima a las familias unidas como la de la excompetidora de Calle 7, quien confesó a día a día que por primera vez, no pasará Navidad en casa con sus padres, sino que este año será con su burbuja familiar. “Antes me iba donde mis padres, allá comía y me quedaba hasta como las dos de la mañana, y luego quizás algún ‘ parking’ con amigos, pero ahora todo cambió y nos quedaremos en casa, quizás viendo Netflix en familia. Mi esposo es el que cocina, a él le gusta… haremos un pavito o un pernil, pero lo importante es que estaremos en familia”, mencionó.

‘Estoy feliz por la salud’

Y si bien es cierto el 2020 ha sido un año duro para todos, ella siente que Dios es bueno pues están viendo la luz tras todo el lío que se formó por la construcción de su hogar. “Ya vemos la luz cada vez más cerca, creo que por esa parte hemos cumplido esa meta y ya estamos construyendo todo, así que para mí ese es el mejor regalo de Navidad que pueda tener, después de tanta lucha y tanta cosa. Solo deseo salud”.

¿Agrandará la familia?

En cuanto al deseo de su primogéntia Alessa de tener una hermanita, aseguró: “Vamos a ver si sucede, obviamente me gustaría porque me gustaría que Alessa tuviera hermanos como yo también los tengo, pero todo en su debido momento, así que de darse, pues se da, pero vamos a ver qué pasa el próximo año”.

Durante estos días Demi se ha activado nuevamente con los ejercicios para la ‘cuerpa’. También ha regresado a las coreografías con su grupo de baile.