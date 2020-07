Demi Becerra habla de la foto: ‘Hay muchas mamás identificadas’

Demi Becerra, excampeona de Calle 7 Panamá, subió una fotografía a sus redes sociales en la que aparece trabajando frente a una computadora y a la vez cargando a Alexa, su hija. La imagen fue compartida por todos lados, pues es el vivo ejemplo de muchas madres en este momento de pandemia, de cuarentena, en donde impera el teletrabajo y el estudio a través de la Internet.

Lee la edición impresa

“Continúa estudiando… el cansancio es temporal, la satisfacción es para siempre”, fue el pie de la instantánea que también fue criticada en redes, y Demi nos habló acerca de esto.

“Si tú te preparas está mal, pero si no lo haces también está mal. Los comentarios van a venir siempre”, explicó Becerra.

Ella contó que la foto surgió porque ella estaba estudiando y Alexa estaba dormida, pero se despertó y quería que ella la cargara. “Se volvió a dormir en mis brazos. Joalex me tomó la foto, él y yo estábamos hablando y él me tomó la foto y me gustó, me gustó porque en verdad hay muchas madres que estamos así, que se sienten identificadas con mi caso en ese momento”, dijo.

Piensa que hay muchas madres que dejan de prepararse o dejan de hacer muchas cosas por dedicarse a sus hijos. “Es un trabajo arduo, pero no hay que tirarlo a un lado y desistir de eso, más que nada por eso la subí, porque sé que muchas están en esa situación, así que de decir que fue planeada no lo fue, pues yo estaba en lo mío”, contó.

Para ella, son diversas etapas de la vida que son muy importantes y por eso subió la instantánea.

Demi aclaró que ya no está en teletrabajo, ya asiste a la oficina, cumple con su horario y cuando llega a la casa se dedica a atender a su familia y meterse de lleno en sus cosas personales.

Está clara que la gente siempre hablará para bien o mal, pero le da gracias a Dios que es fuerte psicológicamente.