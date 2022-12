Demetrio Fábrega o el rescate del hombre racional

Don Demetrio Fábrega me dijo que, para la economía de un país, para el orden social, es importante conocer en qué consiste el analfabetismo funcional y cuáles son sus consecuencias. Al parecer no lo hemos entendido aún. Con su muerte, siento que hemos quedado a la deriva, como un pequeño barquichuelo en medio de la tempestad. Nos toca seguir remando para salvarnos o dejar que la barca se pierda en medio de la irracionalidad.

El problema es más grave de lo que podemos imaginar. “El 53% de los adultos en Inglaterra no tiene capacidad de escribir un párrafo con un concepto claro; el 24% de los jóvenes entre 15 y 19 años son analfabetos funcionales. En Estados Unidos, de donde nos vienen las órdenes sobre los programas de educación, hay un 70% de familias que desde hace más de cinco años no han comprado un libro y se estima que más del 44% de la población mayor de 18 años tiene el mismo problema de analfabetismo funcional, o sea, que sólo son capaces de leer los títulos de las páginas deportivas, la última cifra de los balances de bancos, los nombres de las estaciones del ferrocarril y del metro, además de la hora en las paradas de autobús”.

El otro libro es su ensayo La degradación del español y el ocaso del hombre racional (2002). En sus páginas Fábrega cuestiona la realidad: “¿por qué será que la gente ya no aprende a hablar? ¿Por qué siguen las sociedades actuales sin percatarse de que al no aprender el niño las estructuras del lenguaje, que son la lógica básica del razonamiento discursivo, se ve despojado del más alto y más refinado don del ser humano?” Esta problemática lo llevó, incluso, a intercambiar correspondencia con Noam Chomsky.

