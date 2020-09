Dementiev, ofendida por reportaje sobre ciclistas: ‘No es culpa de nosotros’

Destacó que sería maravilloso que el Minicipio les diera placas a los que andan en bicicleta por este deporte. “Pero no la tienen, no es culpa tampoco de nosotros. Tenemos el mismo derecho de ir a trabajar, entrenar a donde quiera que vayas en mi medio de transporte que es la bicicleta”, enfatizó.

Carolina Dementiev explicó que respeta y quiere mucho a su familia de TVN, pero no le agradó un reportaje que salió sobre el tema de los ciclistas y el uso de las vías y las aceras. “Demostró favoritismo hacia los carros y no hacia nosotros que somos vulnerables que somos los que en un solo golpe podemos morir”, comentó la expresentadora de TV.

