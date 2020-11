demandas legales pendientes de Trump para seguir como presidente | Noticias Univision Elecciones en EEUU 2020

Expertos dicen que las posibilidades de que Trump revierta los resultados de la elección son casi nulas , reportó The Associated Press . Aun así, el presidente sigue sin reconocer el triunfo de Biden e insiste sin mostrar evidencias que hubo fraude en los comicios y sus acusaciones infundadas están socavando la confianza en el sistema electoral y creando en sus simpatizantes la idea de que Biden es un presidente ilegítimo.

