Demandan normas que contribuyen a no cumplir ley de cuotas

La ley, no obstante, no contempla sanciones por el incumplimiento de las cuotas.

La oración del decreto dice que “en caso de no cumplir, el sujeto regulado deberá explicar las razones del no cumplimiento”, mientras que el acuerdo bancario, en la misma línea, señala que “los bancos podrán también describir las razones por las cuales la conformación de la junta directiva no logra ajustarse al porcentaje mínimo indicado…”

You May Also Like