Demandan decreto que da ‘superpoderes’ a ministro Sucre

La acción penal argumenta que es ilegal el artículo 4 del decreto, con el que se impone toque de queda en Panamá y Panamá Oeste desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m., ya que el Código Sanitario solo permite la aplicación de cuarentena para los enfermos, pero no para todas las personas.

You May Also Like