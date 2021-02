Demandan ante la Corte nuevo decreto que concede facultades al ministro de salud en pandemia

El decreto 71 se fundamenta en decretos ejecutivos pasados. Se trata del decreto No. 62 del 13 de enero, el No. 65 del 28 de enero y el No. 66 del 28 de enero, los cuales ya fueron demandados por Cedeño. Estas demandas están a la espera de admisión por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema.

You May Also Like