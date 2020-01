Demandan a otros cuatro ex funcionarios bolivianos

Al ex Defensor y a los ex fiscales se les acusa de incumplimiento de deberes y al presidente del Banco Central de conducta antieconómica por haber supuestamente permitido la salida de dineros de las reservas para financiar la acción de los fuerzas del orden en contra de los manifestantes, dijo el presidente de la APDHB, Sacha Llorenti.

La demanda fue presentada ante la Fiscalía el viernes por los familiares de las víctimas en contra de los ex fiscales, Oscar Crespo y Corina Machicado, el actual presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales y el ex defensor del Pueblo, Iván Zegada, informó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

