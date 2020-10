Demanda busca innovar en el derecho panameño

Parecería fútil hacer semejante demanda de inconstitucionalidad. Dado que el pleno de la Asamblea no concede el derecho a réplica a lo dicho por los diputados en el periodo de incidencias, y estos no son responsables de sus opiniones legalmente hablando, se conforma la situación que la jurisprudencia constitucional colombiana denomina como “estado de indefensión”, lo que amerita la tutela constitucional del Estado.

Según el artículo 154 de la Constitución , los diputados no tienen responsabilidad legal por las opiniones o votos “que emitan en el ejercicio de su cargo”. A primera vista, esa norma eximiría a la diputada de cualquier responsabilidad por sus pronunciamientos, pero esto no es el interés de la demanda de inconstitucionalidad y así lo reconoce expresamente el documento, afirmando que en forma alguna persiguen un castigo, indemnización o sanción contra la diputada.

