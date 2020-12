Demanda a Facebook busca división de Instagram y WhatsApp

Las investigaciones sobre las compañías comenzaron en el verano de 2019, después de que la FTC y el Departamento de Justicia acordaran un plan para dividir el escrutinio de Facebook, Google, Amazon.com Inc. y Apple Inc. Un informe de la Cámara publicado en octubre tras una investigación de 16 meses determinó que las cuatro compañías están abusando de su poder de mercado como guardianes de la economía digital.

