Demagogia, secretismo y descaro Deuda pública

Pero lo más denigrante es que utiliza como excusa para mantener las actas del Consejo de Gabinete en el secretismo o calificarlas de acceso restringido por un periodo de 10 años (el vicepresidente utiliza la cínica palabra “temporal” al referirse al tiempo de la restricción), la necesidad de un endeudamiento que es continuo, imparable, irresponsable e insostenible. Agrega que hay “ciertos actos que al país no le conviene anunciarle al mundo”. Entonces la pregunta que debemos hacerle al vicepresidente sería: si se trata de “ciertos actos”, ¿por qué todas las actas son de acceso restringido y no solamente aquellas que se refieren a la irresponsable tarea de endeudar el país? Endeudamiento que, según él, beneficia al pueblo panameño, cuando por un tema de transparencia y rendición de cuentas debería ser todo lo contrario, es decir, de dominio público.

Definitivamente que este gobierno tiene una enfermedad crónica. Lo demuestran las palabras del vicepresidente. Todavía, a más de tres años de mandato, cuando supuestamente entre noviembre de 2019 y marzo de 2020 pidieron miles de millones en préstamos, específicamente $5,800 millones (de los cuales $5,308 millones serán para pagar deudas de gobiernos pasados, como $1,836 millones para pagar a proveedores y contratistas, cubrir un déficit de $2,317 millones del presupuesto de 2019 y obtener $1,155 millones para cancelar el vencimiento de bonos de deuda de administraciones pasadas), resulta que hoy, tres años después, este gobierno sigue pagando o diciendo que paga supuestas “deudas viejas” por $2,000 millones más. Afirmación que resulta ser una falacia del vicepresidente, cuando recientemente el ministro del MEF aclaró que las abultadas planillas y los irresponsables subsidios se están pagando con deuda a través de voluminosos préstamos. Entre estos, el vale digital, subsidio que dice el vicepresidente de manera populista y demagógica que quienes no están de acuerdo con ese vale, es porque “no lo necesitan”, porque no recorren los barrios de las comunidades y comarcas. Como si el ciudadano común, aquel al que le quebraron el negocio, le suspendieron el salario, le quitaron el empleo por “solidaridad” en plena pandemia o que está buscando trabajo, tenga ahora que estar haciendo política y sin fondos (recordemos que el Tribunal Electoral dijo que, para hacer política, hay que tener plata). Falta a la verdad el vicepresidente cuando se le olvida aceptar que la planilla estatal se pagó toda, sin excepción, frente al sacrificio “solidario” que le impusieron al sector privado y del que no se ha recuperado.

