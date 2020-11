Delyanne le responde a los ‘haters’: ‘A veces la piel de lagarto se cuartea’

Delyanne Arjona tiene más de 13 años expuesta como figura pública. Primero empezó en Tu Mañana y cerró un ciclo de su vida en plena pandemia por COVID-19 para empezar con un proyecto en el programa que por años fue su competencia: Jelou!

Pero más allá de sus años de televisión la exposición ha venido también de la mano de duras críticas, porque todo el mundo no piensa igual, pero cuando les digo duras es porque son crueles, muy duras en redes sociales. Ella nos habló al respecto.

“En verdad llega al punto en el cual uno explota. Yo he tratado de lidiar con las críticas y llevarlas de la mejor manera, porque en verdad uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero realmente llega al punto en el que uno dice: ‘hasta aquí'”, destacó la chef de profesión.

Para Arjona ha sido intenso el tema de que ella no puede ni bailar, ya que si lo hace – para mucha gente- también está mal. “Y si me río está mal y si hago esto o aquello también está mal. Como que siempre le buscan la quinta pata al gato y eso está mal”, contó.

Que se lo digan en su cara

Considera que está mal que la gente se escude detrás de las redes sociales para hacer todo tipo de ataques porque uno no le ve el rostro: “a mí me encantaría que una de esas personas me encontrara en la calle y me gritara dizque: ‘payasa’ o me lo dijera en mi cara, sabes, pero eso no pasa”, explicó.

Sabe perfectamente que hay gente que se dedica a crear muchas cuentas falsas en redes sociales solo para criticar fuertemente a las caras, para sembrar odio, para sembrar mala vibra, para sembrar ese negativismo y de ahí otras personas les siguen la corriente.

“Si te das cuenta hoy por hoy pasa mucho y no solo en mi cuenta, sino también en la de mucha gente. Lo que pasa es que hay gente que no dice nada, simplemente le resbala”, dijo.

Ella es feliz

Las críticas no le afectan porque ella es feliz, porque tiene a su esposo, porque tiene a su hija, porque tiene a sus papás, porque tiene salud y para ella eso es lo más importante. “Estoy bien gracias a Dios, me siento bien conmigo misma, yo sé que no he hecho nada malo, sé que trato de ser mejor persona todos los días, estoy echando pa’lante, buscando la manera de traer el pan a mi casa y eso para mí es lo más importante, buscar que mi familia esté bien y mi hija esté feliz”, destacó.

Si ella sigue teniendo todo eso, especialmente salud, se seguirá sintiendo muy bendecida por Dios, pero si la gente alrededor empieza con la criticadera y la mala vibra, entonces, uno se “achicopala”. “Y sí, a esta alturas, 13 años más tarde o 14 años más tarde de estar en televisión y en la vida pública tengo piel de lagarto, sí la tengo. Lo único que a veces la piel de lagarto se cuartea”.

¿Se queda en TVN? “Bueno, por ahora me han dicho que hay una segunda temporada del proyecto”, nos dijo.