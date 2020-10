Delyanne Arjona solo quiere llamadas para su cumpleaños

Totalmente de acuerdo, para mi cumpleaños veo en realidad quiénes son mis amigos , quiénes me quieren y me aman, le contestó Nairobi Dacosta.

Eso de que ahora todas las felicitaciones las dan por redes sociales o Whatsapp no va con ella. “No sé porque ya no llamamos a la gente a desearle feliz cumpleaños. Es algo raro solo mandamos whatsapp o le felicitamos por redes…. y esa llamada para decirle feliz cumpleaños pasó a la historia.

You May Also Like