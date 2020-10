Delyanne Arjona sobre las fiestas: ‘Se nota que nada hemos aprendido en estos meses de encierro’

Oficialmente se levantó la medida de cuarentena total de los domingos y la restricción de ingreso a las playas, este primer fin de semana se reportaron varios videos de fiestas y sin las medidas de bioseguridad.

En las redes circuló un video en donde se apreciaba a una multitud en una celebración y en donde era evidente que no se estaba cumpliendo con el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.

El día a día compartió el video y en los comentarios de la publicación se encendió el debate. La chef y expresentadora del programa matutino “Tu Mañana”, Delyanne Arjona se refirió al tema.

“Ver estas imágenes me da tanta tristeza. Se nota que nada hemos aprendido en estos meses de encierro... de verdad que no es solo los contagios, es ver cómo está la calle sucia, cómo no seguimos indicaciones, cómo nos importa poco el dolor de otros que han perdido familiares ante este virus… #meduelespanamá”, comentó Arjona.

Un usuario le sugirió a la chef que viviera su vida y que dejara vivir a los demás. “@delyannearjona tu vive tu vida y deja que los demás vivan como quieren, siempre y cuando no te afecte a ti”, escribió.

Sin embargo, Delyanne le respondió a este usuario y dijo: “tienes toda la razón, pero si me afecta, a mí y a ti. Porque si hay un rebrote y no hay camas suficientes para todos nos vuelven a encerrar… y la verdad eso nos afecta a todos. Saludos, pero tienes razón al final que cada quien haga lo que quiera. ¡Yo me sigo cuidando!”.

Por otra parte, otras personas también están en desacuerdo con que se realicen fiestas como si el COVID-19 ya no existiera.

“Los mismos que cierran calle para exigir sus bonos”, “Lo triste de ver esta situación es que el personal de salud debe exponerse diariamente, para atender a este tipo de personas que la verdad no vale la pena que uno se sacrifique tanto”, “El panameño volviendo a quedar como ignorantes y estúpidos”, son otros de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Reporte

Según las autoridades la reapertura de las playas transcurrió sin mayores inconvenientes.

La mayoría fueron incidentes menores relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.