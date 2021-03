Delyanne Arjona no vuelve a Medcom ni aunque le rueguen

Ustedes saben que una vez, cuando iba a estudiar cocina me dijeron : La cocina profesional es cosa de Hombres… me doy cuenta hoy que también podemos hacer brillar una cocina profesional! Solo hay que trabajar mucho con amor y pasión

“Me llena de orgullo y satisfacción que hayan tenido que poner a dos a ocupar mi lugar, son muchos zapatos, pero me llena de emoción que a la gente le guste. Fueron muchos años dando lo mejor de mí y estoy segura de que nadie olvidará eso. Porque si uno no se tira las flores, nadie lo hará. Y te digo, yo cambié la forma de hacer cocina en televisión, y que el Titín me diga lo contrario”.

Delyanne Arjona no se anda con rodeos y tiró directo a la yugular en una historia de Instagram al ver que en Tu Mañana ahora tienen no uno, sino dos chef.

