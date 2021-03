Delyanne Arjona le tira sin asco a Tu Mañana… Internautas la ‘apambinchan’

¡Ay Santo! Otra que han hecho picadillo en redes sociales es a la chef Delyanne Arjona luego de que posteó un comentario en las stories de su cuenta de Instagram.

Resulta que ayer en “Tu Mañana”, programa en el que estuvo por más de una década participaron dos chefs para escoger uno e integrarse al espacio matutino, pero resulta que lo hicieron tan bien que ambos se quedaron.

Sí, Sergio Landero y Héctor Correa gustaron tanto que le dieron “play”.

Y bueno, en la noche la señora Delyanne hizo la publicación, “Monday Vibes. Chuleta. Cuando necesitas de 2 para reemplazar a uno, significa que ese uno es uno Jooooo”, escribió. ¿Y la humildad?

No dajaron nada de Delyanne

Los internautas al ver ese mensaje la captaron y alegaron que se refería a Tu Mañana y a sus dos chefs, por lo que descargaron contra ella.

“Ella está dolida, que la sacaron si salaba la comida”, “De mal gusto y antiprofesional…”, “Y no decían que se había ido por voluntad propia ???”, “Lo que hace la derecha que no lo sepa la izquierda, el querer lucirse con comentarios así, la hacen ver prepotente”, “Si hay dolor que no se note mami”, “Que deje la intriga y respete a los chefs, ella no es la única que cocina aquí en Panamá”, “No era que ella tomó la decisión de irse, solo queda en evidencia que la sacaron”, fueron algunos comentarios que le tiraban a Arjona.

