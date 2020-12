Delyanne Arjona está preocupada por su gata

Delyanne Arjona tiene una preocupación más. Les cuento que la “chef más famosa de Panamá”, está teniendo un problema de gran envergadura, que casi no la deja dormir, pues su gata Fresa se le escapa y pasa toda la noche en la calle.

Resulta que a través de sus historias de Instagram pidió ideas, consejos de cómo puede hacer para que Fresa no se le escape con un gato negro que conoció, ella ya le puso su placa, con el número de teléfono y ahora siempre la llaman para decirle que la gata está “por ahí regá”, y lo que la tiene muy angustiada, es que como la gata está en la calle le da miedo que se la atropellen o que le suceda algo en el camino. “Yo llego y tengo que salir a buscarla por todos lados, a veces la encuentro, a veces no; entonces me tengo que quedar con la preocupación y acostarme a dormir… Le he cerrado puerta, ventanas y todo y la gata encuentra la manera de escaparse”.

Así que la también presentadora ya no sabe qué hacer. Aseguró que durante los meses que vivió en Chiriquí durante la cuarentena, sus gatos aprendieron a estar libres, y ahora qué lío. Y así como Karen Chalmers, ella ama a sus mascotas y son parte de su familia.

Fresa se la pasa durmiendo todo el día y en la noche se escapa. En otro tema, pidió que la gente se cuide mucho del coronavirus, pues estamos a casi nada de finalizar el año, y los casos van en aumento.