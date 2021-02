Delta proyecta regreso a la rentabilidad

“Tenemos que preparar el escenario para las próximas generaciones que me seguirán y nos seguirán”, dice Bastian, enmarcando los esfuerzos de sostenibilidad como imperativos morales y económicos. “No se puede tener una oportunidad de negocio y una plataforma para el crecimiento si el mundo no ve que nuestros productos y servicios contribuyen a la sociedad”.

You May Also Like