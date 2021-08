Delta podría ser la variante dominante en Panamá en cuestión de semanas

No obstante, Sáez-Llorens especificó que, afortunadamente, el riesgo de infección es notoriamente menor (6-8 veces y depende de la circulación activa de Delta en la comunidad, y factores de riesgo del vacunado) que en gente no vacunada.

Según un estudio publicado el pasado 21 de julio en la revista The New England Journal of Medicine , las dos vacunas que se utilizan en Panamá –Pfizer/BioNTech y AstraZeneca/Universidad de Oxford– tienen una alta efectividad contra las variantes Delta y Alfa del SARS-CoV-2, con las dos dosis (ver gráfico).

