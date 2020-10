Delitos contra la justicia | La Prensa Panamá

Pese al carácter imperativo de las normas jurídicas y de las advertencias de las disposiciones que sancionan penalmente las declaraciones falsas sobre el domicilio del demandado, ha habido mucha incomprensión en la naturaleza penal de este comportamiento. El problema ha sido la aplicación de las normas y, sobre todo, el carácter remisorio de las mismas, pues la calificación penal de estas falsas declaraciones ha encontrado dificultades interpretativas al desconocerse los objetivos de la protección penal que persigue el legislador. Por ello, con el objeto de impedir interpretaciones de esta naturaleza, el legislador advierte –y en general el juez civil lo señala en la sentencia– que estas declaraciones las realiza el demandante bajo la gravedad del juramento. Ni la declaración de la parte demandante realizada bajo juramento ni su consignación en la sentencia por parte del juez civil, obedecen al cumplimiento de una simple formalidad jurídica, sino de una exigencia que tiene que ver con los derechos del demandado, quien no comparece al proceso civil como consecuencia de las declaraciones falsas del demandante. La naturaleza penal de esta conducta es evidente, pues puede convertirse en un mecanismo utilizado por el demandante dirigido a burlar los derechos del demandado en una determinada causa e, incluso, de los ciudadanos en general, porque de esta manera se desconocen las normas jurídicas que regulan el procedimiento adoptado en la ley, por lo que se trata de acciones ilícitas de amplio espectro que la justicia y el derecho no pueden convalidar con la apariencia de legalidad.

