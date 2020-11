Delito sexual infantil, la otra pandemia del país

También consideró que otro esfuerzo importante que debe realizar el Estado es legislar para endurecer las penas contra los agresores sexuales; para que los delitos de abuso sexual no prescriban; y para que el registro de agresores sexuales o pederastas sea de acceso público. Esto último, a fin de que estas personas no puedan ejercer profesiones en las que tengan contacto con niños.

You May Also Like