Delia Muñoz: ‘Fueron fiestas patrias en cama’

Poco a poco son más los “chollywoodenses” que son afectados por el coronavirus. Ahora es Delia Muñoz.

Sí, la presentadora de Medcom aseguró a través de sus redes sociales que su ausencia en el noticiero matutino de Telemetro se debe a que tiene el temido virus.

Gracias a Dios, la peor parte de la enfermedad ya pasó y se está recuperando. “Ya pasé la parte crítica del virus y me siento mejor. Este es el riesgo que tomamos todos al trabajar diariamente y salir. Estoy en cuarentena, no estaré con ustedes esta semana en el noticiero”.

Sin embargo pasó las fiestas patrias en cama, “ser joven no es garantía de nada. Me dio fuerte con fiebre 6 días. Fueron unas fiestas patrias en cama. Es muy difícil saber dónde uno se contagió pues como periodistas estamos expuestos”.

“Para mí lo más importante es no contagiar a más nadie y no me asomo ni a la ventana. Es importante que los jóvenes y la clase trabajadora por favor nos unamos para parar el contagio. Los televidentes han sido muy lindos y me han escrito mucho. Y me pusieron en oración me duele que están muriendo cada vez más personas”.

Espera volver al noticiero la próxima semana, pero la pueden escuchar en “Habla Ahora”. Hace teletrabajo.

Delia es muy activa en redes. Tenía una semana sin postear nada. ‘Disculpen mi ausencia y falta de reporte gracias a todos por sus lindos mensajes al DM’.